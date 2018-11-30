Экс-глава Росреестра Дагестана попал под статью за мошенничество с землей

Махачкала, , 18:30 — REGNUM В отношении бывшего исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану утверждено обвинение по уголовному делу. Его подозревают в нанесении ущерба бюджету города Махачкалы в размере 13,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие считает, что обвиняемый в 2014 году дал своему подчиненному незаконное указание о регистрации своему знакомому земельного участка площадью 25 тыс. кв. м. Однако данная территория на правах собственности принадлежала городу Махачкале. Подчинённый указание начальника исполнил и сделал запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок.

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Напомним, в Дагестане это далеко не первый случай выявленных в 2018 году фактов мошенничества с республиканскими или муниципальными земельными участками.

Например, фигурантом уголовного дела стал глава села Качалайский Цунтинского района. Прокуратура региона полагает, что он незаконно отдал гражданину под строительство земельный участок, собственником которого является республика. Участок носит статус территории сельскохозяйственного назначения и располагается на землях отгонного животноводства.

Аналогичное уголовное дело возбуждено и в отношении главы Каякентского района. Как сообщает Следственный комитет Дагестана, обвиняемый в 2017 году незаконно передал республиканский земельный участок площадью более 25 тыс. кв. м в собственность села Усемикент Каякентского района. Его действия нанесли ущерб региону на сумму более 25 млн рублей.

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