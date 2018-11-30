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На Google Maps появятся фото могил фронтовиков, похороненных в Таджикистане

Общество

Облагораживают захоронения и заносят их фото на картографический сервис российские военные

Душанбе, 30 ноября 2018, 17:50 — REGNUM  Фотографии более 400 мест могил фронтовиков, похороненных на Душанбинском кладбище, с геодезическими метками появятся на картографический сервисе Google Maps. Туда их заносят военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, входящие в состав поисковой группы «Память-201», сообщает пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны России.

Более 400 заброшенных захоронений с воинскими обелисками военнослужащие обнаружили при обследовании аллеи героев, устроенной на православном кладбище Душанбе в 1945 году и близлежащих участках. На многих захоронениях отсутствуют биографические данные.

Таким образом, даже не имея возможности попасть на Душанбинское кладбище, каждый заинтересованный в поиске той или иной могилы сможет увидеть ее фотографию.

«Каждую субботу добровольцы из числа военнослужащих приезжают на православное кладбище Душанбе, восстанавливают захоронения фронтовиков и воинов-интернационалистов, находят новые захоронения. Могилы, находившиеся в запущенном состоянии, очищаются от зарослей, приводятся в порядок дорожки, восстанавливаются ограды и могильные плиты», сообщает пресс-служба.

Напомним, 201-я российская военная база — крупнейшее воинское соединение России за ее пределами. По инициативе командования объекта в мае 2011 года была создана военно-поисковая группа «Память-201», участники которой с тех пор восстанавливают и благоустраивают заброшенные воинские захоронения и памятники.

С момента создания группы военнослужащие привели в порядок более 200 заброшенных могил фронтовиков, восстановив ограды и могильные плиты, и внесли данные о захоронениях в единый реестр.

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