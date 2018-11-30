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Медведев поручил переоснастить волгоградский онкодиспансер

Общество

К главе правительства с такой просьбой обратился заведующий отделением онкодиспансера

Волгоград, 30 ноября 2018, 17:47 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить программу переоснащения волгоградского онкодиспансера. Как сообщила 30 ноября пресс-служба партии «Единая Россия», во время приема к премьер-министру обратился врач-онколог из Волгограда, заведующий отделением Волгоградского областного онкологического диспансера Сергей Теличко. По словам медика, новое оборудование должно позволить диагностировать рак на ранних стадиях, что поможет бороться с заболеванием более эффективно.

Дмитрий Медведев заявил, что Минздрав подготовит программу по переоснащению в ближайшее время. Благодаря ей в учреждении появится высокотехнологичное оборудование.

«Я дам поручение Министерству здравоохранения вместе с региональными властями подготовить программу по переоснащению и надеюсь, что она будет подготовлена в короткие сроки. Ваш диспансер сможет получить необходимую технику», — сказал глава правительства.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что подобные программы в ближайшие годы появятся во всех регионах РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Волгоградской области планируют начать проектирование девяти новых учреждений здравоохранения. Среди них туберкулезный стационар и корпус лучевой терапии Волгоградского онкодиспансера. В 2012 году в Волгоградской области выявили факт хищения 7 млн рублей во время ремонта онкодиспансера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области выделят деньги на проект туберкулезного стационара

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