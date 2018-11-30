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Физик Жорес Алфёров госпитализирован с инсультом

Общество

В Москве

Физик Жорес Алфёров госпитализирован с инсультом
Иллюстрация: Government.gov.by
Жорес Алферов

Москва, 30 ноября 2018, 17:36 — REGNUM  Лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы от КПРФ Жорес Алфёров госпитализирован с инсультом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в Российской академии наук (РАН).

«Его увезли с совещания с инсультом, на скорой помощи», — сказали в РАН.

В окружении депутата уточняют, что он находится в ЦКБ, в Москве.

Отметим, что Алфёров является автором 50 изобретений, трех монографии и более 500 научных работ. Нобелевскую премию он получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто‑ и микроэлектронных компонентов

Алфёров является депутатом Госдумы с 1995 года, выступал против закона о реформе РАН.

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