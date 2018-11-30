В Липецке продвигается строительство домов для обманутых дольщиков

Липецк, , 17:08 — REGNUM В Липецке продолжаются строительные работы на объектах-долгостроях в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский» областного центра не останавливаются. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным на 29 ноября, в микрорайоне «Елецкий» рабочие в домах II-2 и II-9 выполнили установку перегородок, наружных стен и их облицовку. Всего на двух объектах было задействовано 30 рабочих — каменщики, инженерно-технические специалисты, подсобные рабочие, монтажники стальных и железобетонных конструкций.

В микрорайоне «Европейский» в зданиях №№8 и 9 выполняется кирпичная кладка наружных стен на уровне седьмого этажа. В доме №10 ведутся отделочные работы на лестничных площадках, установка шаровых кранов в квартирах, системы пожарной сигнализации и домофонных трубок. Также укладывается асфальт на въезде во двор. В доме №22 монтируется система отопления. На объектах задействованы от 11 до 36 строителей в зависимости от объема работ.

Большинство жилых домов сдадут в 2019 году. В правах восстановят около двух тысяч дольщиков, которые вовремя не получили свои квартиры. Ход работ лично контролирует врио главы региона Игорь Артамонов. По его поручению на стройплощадках установлены камеры, которые ведут постоянную трансляцию на сайте artamonovigor.ru.

В начале октября, вступив в должность врио главы региона, Игорь Артамонов назвал решение проблемы обманутых дольщиков одним из главных приоритетов в своей работе. 19 октября было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и ПАО «Орелстрой». Работы идут на 11 из 14 незавершенных объектах.

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