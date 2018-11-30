В Липецкой области обновят общественный транспорт

Липецк, , 17:03 — REGNUM В представительстве администрации Липецкой области при правительстве РФ 29 ноября прошла рабочая встреча врио главы региона Игоря Артамонова с производителями пассажирского автотранспорта. Как сообщила пресс-служба областной администрации, стороны обсудили вопросы участия в программе обновления подвижного состава предприятий, занимающихся перевозками пассажиров транспортом общего пользования. В ходе переговоров взаимные договоренности о поставках в регион новых автобусов были подтверждены.

Одной из основных задач, на решение которой направлены действия пассажироперевозчиков и органов власти, является замена изношенного маршрутного парка транспортных средств. Например, в Липецке 60% автобусов давно исчерпали свой ресурс.

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования в регионе осуществляют два муниципальных предприятия — «Липецкпассажиртранс» и «Горэлектротранс», а также 20 перевозчиков немуниципальной формы собственности, которые совместно обслуживают 83 маршрута общей протяженностью 1477,8 километра. Всего в пассажирских перевозках задействовано 672 транспортных средства.

В начале ноября Игорь Артамонов обсуждал с липецкими перевозчиками совместные действия, направленные на обновление техники.

«Региональная администрация сохранит субсидирование. Частный бизнес может активно работать в сфере пассажирских перевозок, но необходимо, чтобы цена билета и социальная защищенность жителей были сохранены», — подчеркнул во время встречи Игорь Артамонов.