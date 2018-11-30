Фонд капремонта Петербурга уличили в оплате фиктивных работ на кровлях

Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Прокуратура Выборгского района Петербурга уличила Фонд капитального ремонта в оплате невыполненных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 ноября в ведомстве.

Прокуроры обнаружили нарушения, когда проверяли условия субсидирования ремонтных работ в районе. Так, в прошлом году Жилищный комитет выделил Фонду из городского бюджета на ремонт крыш на улице Смолячкова более 5,6 млн рублей.

Подрядчиком выбрали ООО «Реставратор», Фонд заключил с ним договор. Компании заплатили как из субсидии, так и из собственный средств регионального оператора. В процессе ремонта обнаружилось, что старый рубероид на кровлях удалить невозможно, как и положить новый.

Однако при приемке крыш после ремонта эти работы включили в сметную стоимость. На основании локальных смет подрядчику заплатили на 1,6 млн рублей больше, чем следовало, исходя из фактически выполненной работы. В результате директор Фонда Денис Шабуров получил представление. Впрочем, как замечают сотрудники регионального оператора, это далеко не первый подобный документ от городских прокуроров.

«По выявленным нарушениям прокуратура района директору Фонда внесла представление об устранении нарушений, а также причин и условий, этому способствовавших, и поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщили в ведомстве.