Арестованы возможные подельники бывшего замгубернатора Курганской области

Курган, , 16:59 — REGNUM В Курганской области арестованы предполагаемые подельники бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова, которого обвиняют в многомиллионной взятке. Фигуранты уголовного дела взяты под стражу до 28 января 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в Курганском городском суде была избрана мера пресечения Роману Ванюкову. Он взят под стражу до 29 января 2019 года. Бывшего директора департамента строительства и ЖКХ Курганской области, а также экс-замгубернатора подозревают в получении трёхмиллионной взятки как части от 26-миллионной от посредника директора фирмы, строившей автомобильные дороги на территории Зауралья.

«Всем троим участникам преступления предъявлено обвинение в зависимости от выполненных ими ролей: по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») и по ч.4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

По информации портала «Область 45», на суде выяснилось, что взятка должна была составить 10% стоимости контракта в 260 млн рублей на строительство дороги в Щучанском районе. Так полагает следствие. Владелец строительной фирмы, которого подозревают во взятке, — один из депутатов Щучанской районной думы — убывает в СИЗО города Челябинска. На суде он заявил, что готов внести залог чтобы избежать заключения. А подозреваемого в посредничестве во взятке директора одного из ООО отправили в СИЗО курганского города Шадринска.

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