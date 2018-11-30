Историко-просветительский фестиваль «Подвиг700» проходит в Твери

Тверь, , 16:42 — REGNUM Историко-просветительский фестиваль «Подвиг700», посвящённый 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, прошел в Твери 30 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правитетельства. Проект разработан историко-реконструкторским клубом «Дружина» и реализуется совместно с историческим факультетом Тверского госуниверситета при грантовой поддержке правительства Тверской области.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах учиться любить и развивать родную землю», — отмечал ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Местом проведения фестиваля выбрали досуговый центр «Истоки». В его рамках здесь состоялись научно-популярные лекции по истории. Почётным гостем фестиваля стал Михаил Родин — историк, журналист, популяризатор науки, ведущий радио «Говорит Москва», выступивший с лекцией о стереотипах об исторической науке. Кандидат исторических наук Олег Усенко выступил с лекцией «Что есть «татаро-монгольское иго?», в которой рассказал о сложной системе взаимоотношений Руси и Золотой Орды в период феодальной зависимости русских княжеств от степных владык. Лекция бакалавра истории, магистранта исторического факультета Тимофея Белова была посвящена жизненному пути, подвигу князя Михаила Ярославича Тверского и его восприятию потомками и современниками. Лекция кандидата исторических наук Ольги Хохловой «Что могут рассказать историку изображения?» познакомила аудиторию с различными видами визуальных источников, научила расшифровывать символы славянской вышивки, рисунки на керамике и правильно анализировать картины XIX века.

Программа фестиваля не ограничилась лекциями: гости мероприятия смогли увидеть и сценические номера, выступления участников секций артистического фехтования и каскадерского боя клуба «Дружина», работала игротека настольных игр разных исторических эпох, мастер-классы по кольчужному, кожевенному, ювелирному мастерству, тканевой набойке и мечевому бою.

Отметим, что 22 ноября на базе Тверского госуниверситета прошёл первый этап проекта «Подвиг700» — студенческая научная конференция. В этот же день в Тверской области также прошёл основной день VI Фаддеевских образовательных чтений — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум организован Тверской митрополией при поддержке регионального правительства и приурочен к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Основные торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской запланированы с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.