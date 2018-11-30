Жительница США назвала дочь комбинацией букв и удивилась насмешкам

Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Сотрудник авиакомпании Southwest Airlines высмеял имя 5-летней пассажирки, состоящее из первых пяти букв английского алфавита — Abcde, и опубликовал фотографию её посадочного талона в социальных сетях. Мать девочки пожаловалась в Twitter на нетактичность сотрудника, однако в ответ получила только очередную порцию насмешек, сообщает издание ABC 7.

Трэйси Р. рассказала, что, узнав имя девочки, сотрудник аэропорта начал смеяться и указывать другим работникам на ребенка. Женщина попросила прекратить насмехаться над её дочерью, а в беседе с журналистами добавила, что Эбсиди страдает эпилепсией и лишнее волнение могло спровоцировать приступ.

Трэйси написала официальную жалобу на авиакомпанию, однако спустя несколько недель в отношении сотрудника не приняли никаких мер. По её словам, руководство лишь прислало письмо с извинениями. Тогда женщина опубликовала в соцсетях открытое обращение к пользователям, в котором осудила авиакомпанию. Вместо поддержки Трэйси столкнулась с новой волной насмешек — в этот раз не над дочерью, а над собой. В Twitter осудили странную фантазию матери и посоветовали ей поменять имя дочери.

«Пожалуйста, поменяйте имя ребёнку! Её будут дразнить всю жизнь», — уверен ChronicTami.

«Вам нужно стать более толстокожей и научить этому своего ребёнка, если хотите, чтобы она жила с таким именем. Привыкайте», — пишет Jsbencze.

«Люди смеются не над девочкой, они смеются над мамой, которая дала ей такое имя. Посочувствуйте ребёнку и не сомневайтесь, она поменяет имя при первой же возможности», — отмечает brownsnake76.

Ранее пользователи Twitter запустили флешмоб в поддержку Дэвида Бэкхема, которого ранее раскритиковали в эфире ток-шоу Good Morning Britain за фотографию поцелуя с дочерью. Пользователи публикуют снимки с хэштегом #DavidBeckham, на которых целуют в губы своих детей.

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