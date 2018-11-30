Собянин назначил главу управы Можайского района Москвы

Москва, , 16:19 — REGNUM Рустем Шакиров назначен на должность главы управы Можайского района. Такое распоряжение 30 ноября подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Контракт с главой управы заключен на срок полномочий мэра города.

29 ноября Сергей Собянин назначил заместителем префекта Западного округа Москвы Сергея Девятова, прежнего главу управы Можайского района.

Можайский район расположен на западе столицы, его население составляет свыше 137 тысяч человек.