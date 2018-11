Из мира видеоигр: от Астерикса до прямоходящий лисы

Париж, , 16:37 — REGNUM Сразу несколько крупных игровых компаний представили трейлеры своих проектов. Видеоролики, размещённые на официальных YouTube-каналах студий, демонстрируют новые игры и дополнения к уже существующим. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку трейлеров этой недели.

Студия Microids представила трейлер ремастера (улучшенной версии) adventure-игры Asterix and Obelix XXL 2. Игра о приключениях Астерикса и Абеликса уже вышла и позволит геймерам окунуться в знакомую историю с новыми текстурами, моделями и освещением. Проект вышел на PC, PS4, Nintendo Switch и Xbox One.

Также известно, что в июле 2018 года была анонсирована игра Asterix and Obelix XXL 3. Проект выйдет к концу 2019 года на PC, PS4, Nintendo Switch и Xbox One. В игре появится возможность кооперативного прохождения, а сюжет будет основан на комиксах об Астериксе и Абеликсе.

Компания Valve, в свою очередь, выпустила финальный трейлер карточной игры Artifact, основанной на популярной игре Dota 2. Проект уже доступен, а в день релиза смог собрать более 56 тысяч игроков. Пользователям доступно более 280 карт и 44 героев.

Однако многие пользователи остались недовольны новой игрой. Эксперты назвали систему оплаты в Artifact «плати за всё, что делаешь», отмечая, что помимо покупки игры, юзерам приходится тратить реальные средства на карты и персонажей. Разработчики проекта обещали улучшить эту систему с выходом нового патча.

Компания разработчик Black Matter выпустила трейлер игры Hell Let Loose. Проект успешно прошёл кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter и, по заверению разработчиков, выйдет в раннем доступе Steam в 2019 году.

Hell Let Loose — это масштабный шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) о Второй мировой войне. Разработчики проекта обещают крупные мультиплеерные бои 50 на 50 человек и множество видов войск. Размер каждой игровой карты будет составлять примерно 4 квадратных километра.

Компании Bearded Ladies и Funcom сообщили, что в игре Mutant Year Zero: Road to Eden появится новый игровой персонаж — прямоходящая лиса по имени Фэрроу. В трейлере, посвящённому выходу Фэрроу, рассказывается, что её основное умение — повышенные шансы критического попадания из невидимости. Помимо этого, лисица может научиться далеко прыгать и прокрадываться между противниками незамеченной даже в условных пределах слышимости.

Игра Mutant Year Zero: Road to Eden — это тактический боевик с пошаговыми боями и исследованием локаций в реальном времени. Сюжет расскажет о постапокалиптическом мире, главными героями в котором станут прямоходящие животные с оружием. Релиз проекта состоится 4 декабря на PC, PS4 и Xbox One.

Издательская компания tinyBuild сообщила о появлении в раннем доступе новой игры в жанре Battle Royale. Проект с названием Rapture Rejects основан на популярных интернет-комиксах Cyanide & Happiness. Он уже доступен в сервисе Steam, однако полноценный релиз игры состоится лишь в 2020 году.

Сюжет Rapture Rejects повествует о конце света. Всех достойных жителей планеты высшие силы забрали на небеса, и теперь, чтобы присоединиться к ним, оставшиеся люди должны столкнуться в кровавой королевской битве. Разработчики проекта сообщают, что в одном матче смогут участвовать 50 человек, а для победы игроку предстоит стать последним выжившим.

