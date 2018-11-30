«То, что мы едим, убивает нас» — исследователи

Балтимор, США, , 16:16 — REGNUM Плохое питание является одной из основных причин глобальных проблем со здоровьем и вызывает одну из пяти от общего числа смертей, согласно данным Мирового продовольственного отчета, сообщает AMNA.

Отчет представляет собой ежегодный анализ состояния мирового питания.

«Плохое питание является одним из самых больших факторов риска заболеваемости и смертности — больше, чем загрязнение воздуха, больше, чем курение», — говорит Джессика Фанчо, профессор Университета Джона Хопкинса и ведущий исследователь.

«То, что мы едим, убивает нас, поэтому нашей системе питания необходимы изменения», — сказала она в кулуарах всемирной продовольственной конференции в Бангкоке.

По ее словам, нехватка знаний и финансовых возможностей для покупки здоровой пищи, а также неэффективные цепочки поставок продовольствия являются одними из факторов, способствующих плохому питанию.

Исследователи проанализировали данные из 194 стран и обнаружили, что недоедание может стоить миру $3,5 трлн в год, а ожирение и избыточный вес — $500 млрд. Все страны борются с какой-то формой недоедания, а темпы ожирения у подростков растут, говорится в докладе. При этом большинство стран вряд ли достигнут девяти глобальных целевых показателей в области питания, которые они подписали для достижения к 2025 году, включая продвижение в решении проблемы ожирения у взрослых. Достигнутый же прогресс, предупреждают авторы доклада, является «неприемлемо медленным».

Как сообщало ИА REGNUM, цель ООН — ликвидировать глобальный голод к 2030 году — выглядит всё более маловероятной в ситуации, когда хрупкие продовольственные системы сталкиваются с проблемами от политической нестабильности до изменения климата.