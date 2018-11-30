В новом меме пользователи сравнивают себя с гигантским быком

Канберра, , 16:25 — REGNUM В социальных сетях набирает популярность новый мем, героем которого стал гигантский бык из Австралии по кличке Кникерс. Пользователи использовали фотографию животного, на которой оно заметно выделяется среди своих собратьев, чтобы описать различные жизненные ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Некоторые пользователи привели пример того, как себя чувствует взрослый человек среди тех, кто младше его. В других мемах Кникерс не просто возвышается, но и противопоставляется остальным коровам.

https://twitter.com/Saltwatertattoo/status/1067696247409061888

https://twitter.com/edzitron/status/1067621147728994304

https://twitter.com/jhermann/status/1067866435530182656

СМИ узнали о необычном быке по кличке Кникерс несколько дней назад. Его рост достигает 194 сантиметров, а вес — 1400 кг. Кникерс принадлежит к голштино-фризской породе коров, которые обычно весят в два раза меньше, а их рост ниже как минимум на полметра. Впрочем, такие параметры не только сделали быка звездой интернета, но и спасли от скотобойни — они рассчитаны на среднестатистических особей, а Кникерс из-за своих размеров туда не влезает.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: в соцсетях шутят над снимком «разобранного» сандвича