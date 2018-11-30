Глава BioWare рассказал о «секретном» проекте франшизы Dragon Age

Эдмонтон, Канада, , 15:49 — REGNUM Руководитель BioWare Кейси Хадсон в очередной публикации, посвященной игре Anthem, обмолвился о том, что сейчас компания работает над неким «секретным» проектом в рамках франшизы Dragon Age. Об этом 29 ноября сообщил журнал Newsweek.

Хадсон добавил, что Dragon Age — невероятно важная франшиза для BioWare и компания будет рада продолжить работу над её играми. Он также сказал, что очередные новости об этом проекте появятся в декабре 2018 года. В этот же день актер Гарет Дэвид-Ллойд, озвучивший в Dragon Age: Inquisition мага Соласа, разместил в Twitter публикацию, посвященную Dragon Age, намекая на свое возможное возвращение в проект.

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Напомним, первая игра серии Dragon Age: Origins была выпущена в ноябре 2009 года. Релиз Dragon Age II состоялся в марте 2011 года, а Dragon Age: Inquisition — в ноябре 2014 года. Она представляет собой ролевую игру в жанре фэнтези.

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