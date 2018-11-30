ЛНР: сотрудники СБУ, задержанные в Чёрном море, могли участвовать в АТО

Луганск, , 15:55 — REGNUM Двое сотрудников контрразведки СБУ, задержанные вместе с экипажами трёх кораблей украинских ВМС в Керченском проливе, могли участвовать в карательной операции против Донбасса, заявили в генеральной прокуратуре ЛНР, сообщил 30 ноября официальный сайт.

В ведомстве проверяют полученную информацию, если она подтвердится, двум сотрудникам СБУ грозит обвинение по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Напомним, в конце сентября 2014 года Следственный комитет Российской Федерации (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде русского населения в Донбассе. По оценке следователей, участники вооружённых украинских формирований, а также политическое руководство страны совершило преступление, предусмотренное 357 УК РФ «действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства».

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