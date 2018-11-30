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Шнуров прокомментировал запрет въезда мужчин РФ на Украину

Общество

Лидер «Ленинграда» уверен, что «в две тысячи сотом году» «притяженье народов» вновь позволит свободно приезжать в Киев

Шнуров прокомментировал запрет въезда мужчин РФ на Украину
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сергей Шнуров

Санкт-Петербург, 30 ноября 2018, 15:45 — REGNUM  Фронтмен и автор текстов группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме ответил на решение украинских властей запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Своё стихотворение музыкант разместил в своем Instagram.

Шнуров пишет «дорогим киевлянам», что на территорию их страны «попасть сложно, как на Парнас». В то же время лидер «Ленинграда» уверен, что «в две тысячи сотом году» «притяженье народов» вновь позволит свободно приезжать на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не считают целесообразным «зеркально» отвечать на все действия украинских властей, включая запрет на въезд гражданам РФ мужского пола.

Читайте также: Симметричного ответа после запрета на въезд на Украину не будет — Захарова

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