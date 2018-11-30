450 мигрантов из «каравана» вернулись в страны Центральной Америки

Женева, Швейцария, , 15:31 — REGNUM К концу ноября 450 участников «каравана мигрантов» отправлены из Мексики в страны происхождения, передает немецкий канал N-TV 30 ноября.

Данные о числе вернувшихся домой озвучены пресс-секретарем Международной организации по миграции (МОМ), расположенной в Женеве. Из 450 человек 57% отправлены в Гондурас, 38% — в Сальвадор, 5% — в Гватемалу.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе более 600 участников «каравана мигрантов» получили вид на жительство в Мексике. Всего в расположенный на границе с США город Тихуана прибыли более 5 тыс. человек. Большинство надеется попасть в США легальным или нелегальным путем.

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