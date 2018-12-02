Робот-мэр, эвакуация ТЦ и канатка в «век киберугроз»: московская неделя

Евгений Цоц, , 21:19 — REGNUM

Заключительная неделя ноября в Москве намекнула горожанам на технологический прорыв. Но реальность пока сильнее. С помпой запущенная канатная дорога встала на второй день работы, а на горизонте уже новые перспективы — робот в кресле мэра российской столицы и беспилотные автомобили, которые с грустью провожают взглядом бывшие таксисты. Московские торговые центры по телефону атаковали анонимы, но, к счастью, смогли лишь напугать москвичей мнимыми угрозами. Тем временем в главный город страны пришли жгучие морозы, и вместе с ними — долгая зима.

Неудачный старт канатной дороги

Запуск первой канатной дороги в Москве оказался одновременно и главной неудачей недели, и захватывающим детективом с привкусом анекдота. 26 ноября в торжественной обстановке, в окружении детей и журналистов мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую инфраструктурную гордость столицы. Парящие в воздухе кабинки преодолевали путь от Воробьёвых гор до стадиона «Лужники» не за 20 минут, как автомобиль, а всего за 5. И даже омрачившее сверкающий праздник известие о нескромных ценах на услугу (400 рублей в будний день в одну сторону) решили скрасить, объявив бесплатным первый месяц работы.

И поначалу всё пошло как надо: 27 ноября кататься в кабинках над рекой пустили всех желающих, МКД переживала ажиотаж, её снимали в разных ракурсов фотографы и любители селфи. Но уже на следующий день дорога в самый разгар своей работы остановилась, из кабинок выпустили пассажиров. Посетителям ничего не объяснили, лишь то, что до вечера дорога не работает. И спустя несколько часов пресс-служба Московской канатной дороги рассказала увлекательную версию о кибератаке, обрушившейся на транспортную систему.

В правдивость истории поверил всё тот же мэр Москвы. Когда на следующий день дорога так и не заработала, он написал в соцсети:

«Живём в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить».

Странно, что пусть новая и небольшая, но всё-таки целая транспортная система столицы управляется через интернет и доступна хакерам, как сайты с пресс-релизами. Представляете, если бы такой доступ хакеры получили к трамваям или, о ужас, метро? Так ли это на самом деле и не стало ли объяснение придуманной наспех дымовой завесой?

Как тут не вспомнить эксцессы с другим высокотехнологичным транспортом, электробусом, запущенным в Москве в сентябре? Там неисправности проявили себя гораздо раньше, непосредственно после запуска.

Да, техника ломается, а сложная техника ломается неожиданно, и не только в руках амбициозных чиновников. Зачем же потребовалась эта неправдоподобная попытка сохранить лицо, списать неудачу на чьи-то козни? Ради политической репутации или образа шагающей в технический рай будущего Москвы?

30 ноября движение на канатке всё же восстановили.

Беспилотная Москва

С 1 декабря в Москве и Татарии начинается эксперимент с испытанием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Сказка прогресса внедряется в обычную жизнь двух регионов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об этих планах 26 ноября на совещании с вице-премьерами правительства.

«Я недавно на «Открытых инновациях» смотрел такое транспортное средство — беспилотное такси. Сейчас оно курсирует и в «Сколково», и в Иннополисе», — вспомнил глава правительства.

По его словам, разработки подобных автомобилей ведутся в разных странах мира, в том числе и России. Окончание эксперимента, согласно постановлению Медведева, назначено на 1 марта 2022 года. Видимо, к этому времени эксплуатация машин без водителей станет обычной, будничной практикой. Главное — помнить опыт канатной дороги и не пустить на улицы машины, которые управляются через интернет, чтобы кибератаки и хакеры не влияли на маршруты движения.

И раз уж реальность меняется столь быстрыми темпами, стоит задуматься и о социальной стороне вопроса. Беспилотные автомобили, став массовым средством передвижения, оставят без работы целую армию водителей в крупных городах. Таксистов, личных шофёров, перевозчиков грузов. Труд этих людей сначала обесценится, а потом и вовсе станет не востребован.

Впрочем, пока запуском беспилотников на дороги займутся лишь изобретатели. Уже стала известна процедура. С 1 декабря разработчики высокотехнологичных транспортных средств получат возможность подать заявку во ФГУП «НАМИ». Машина должна быть застрахована не менее чем на 10 миллионов рублей. Далее автомобиль проходит испытания в лаборатории. На основе испытания ФГУП принимает решение о допуске на дороги общего пользования. Получив документы, разработчик идёт в ГИБДД.

В Москве — робот-мэр?

О любви столицы к технологиям говорит и задушевный диалог мэра Москвы с роботом Софией на бизнес-форуме «Трансформация». Человекоподобный робот в образе женщины (прототипом стала британская актриса Одри Хепбёрн) разработан в Гонконге, но имеет гражданство Саудовской Аравии. Сергей Собянин разговаривал с гостьей на «ты» и не стеснялся задавать личные вопросы. Например, хочет ли гостья получить московскую прописку. Видно, что София хоть и издалека, но для московского мэра своя и ему с ней комфортно.

«Наверное, не так много времени пройдет, когда здесь за меня будет выступать мэр-робот», — пошутил Собянин перед выступлением.

Очевидно, что юмор мэра может понравиться трансгуманистам.

Лучше Москвы только Лондон?

Впрочем, не менее запоминающимся на том же бизнес-форуме стало сравнение, которое сделал столичный градоначальник, Москвы с Нью-Йорком, Лондоном и другими городами.

Собянин привёл данные международного исследования, по которому 60% жителей Москвы не задумываются о переезде.

«Говорят, что москвичи хотят уехать из города. На самом деле доля жителей, которые хотели бы оставаться и жить в своем городе, одна из самых высоких в мире. В Нью-Йорке хотят остаться всего 35%, в Москве — 60%», — заявил он.

По его словам, российскую столицу в этом рейтинге опережает только британская — у Лондона 62%. На третьем месте в исследовании Сидней с 42%. Он добавил, что причина тому — преобразование российской столицы.

Не стоит сомневаться, что если бы такой город, как Москва, окружала не Россия, а, скажем, Центральноафриканская республика, процент был выше. Во многих местах нашей страны десятилетиями не выделяются средства на инфраструктуру, вопросы занятости напоминают феодальную зависимость, а социалка балует лишь «макарошками». Впрочем, сытость бюджета и контраст с провинцией ещё не делают Москву прекрасным местом для жизни.

«Возможно, Москва стала для приезжих хорошим городом, но она всегда славилась своей промышленностью, наукой и образованием, а не только гулянками, кабаками и развлечениями. Собянин просто сделал рекламу для приезжих. Москвичам становится жить хуже, количество рабочих мест уменьшается. Зоны, где можно было организовывать наукограды и наукоемкие, высокотехнологические производства, застраиваются развлекательными центрами. Убит «ЗИЛ» — бренд, который был гордостью советской промышленности и во всём мире пользовался спросом. Понятно, что это концептуально противоречит интересам тех людей, которые живут в Москве. И за то, что Собянин такое высказал, ему должно быть стыдно. Это позор. МЦК — это, конечно, хорошо, никто не спорит. Но в целом качество жизни тех, кто живёт в Москве, падает», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM высказывание столичного градоначальника президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Эвакуация ТЦ

Кроме хакерской атаки канатной дороги, Москва пережила и агрессию телефонного терроризма. 28 ноября с 11:30 до 13:00 поступали анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в столичных торговых центрах. В списках «заминированных» объектов называлось более десятка мест. Впрочем, официальных сообщений не было, о происшествии рассказывали журналистам информированные источники из правоохранительных органов. Посетителей ТЦ выводили на улицу, здания проверяли кинологи. Никаких мин не нашли.

Позже было установлено, что часть звонков совершена из-за рубежа, другая часть — с телефонного номера жительницы подмосковной Балашихи, оказавшегося в распоряжении злоумышленников.

Зима пришла досрочно и надолго

Последние дни осени в Москве выдались морозными, по-настоящему зимними. Тротуары и газоны накрыл снежный покров, чистить дороги вывели снегоуборочную технику. В ночь с 29 на 30 ноября в столице температура опустилась ниже минус 13 градусов.

Вместе с тем город начал готовиться к зимнему сезону и новогодним мероприятиям. Начали открываться катки, объявили планы о лыжном сезоне в московских парках. В четырёх из них для езды в переменчивую погоду будет использован искусственный снег.

К Новому году в Москве пройдёт фестиваль «Путешествие в Рождество». На городских улицах появится сразу 500 ёлок, почти вдвое больше, чем в 2017 году. Причём самая большая зимняя красавица уже установлена на Манежной площади. Её высота достигает 20 метров, украшения — в стиле ретрофутуризма. Ёлочные игрушки в форме дирижаблей, самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.

Главной темой фестиваля стали герои сказки и книги отечественных и зарубежных писателей. Так, на Тверской площади москвичей будут встречать актёры в образах известных авторов и их персонажей. А убранство ёлки на этой площадке будет символизировать три ипостаси литературы: эпическую прозу, поэзию и фольклор.

На Ореховом бульваре дерево украсят игрушками, отсылающими к «Щелкунчику и Мышиному королю». В Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре на елках появятся ледяные короны и фигурки снежинок, что напомнит о сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Также на Тверском бульваре появятся домики Кая и Герды, роза в цветнике колдуньи, горка «Золотая карета» и зеркальный лабиринт злого тролля.

На площади Революции будут работать механические театры, декорации на которых будут состоять из множества движущихся деталей, что позволит оживить постановку. На Строгинском бульваре для детей пройдут уроки приготовления каши из топора и пирожков Красной Шапочки.

Между Манежной площадью и площадью Революции будет работать ледяная горка длиной в 100 метров. Ещё две горки, протяжённостью 15 и 40 метров, примут посетителей в Столешниковом переулке. Горка длиной 120 метров появится на Профсоюзной улице. Организаторы обещают её работу при любой погоде, благодаря сочетанию искусственного и натурального льда. На Новом Арбате откроется площадка для кёрлинга.