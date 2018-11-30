Транспортная лихорадка и «остановочная война»: Ростовская область в ноябре

Илья Романов, , 16:26 — REGNUM

Транспортная реформа и последовавшая за ней отставка заместителя ростовского сити-менеджера, курировавшего транспорт и дорожное хозяйство областного центра, снос остановочных павильонов и рокировка в донском правительстве — о событиях, которыми запомнится ноябрь 2018 года жителям Ростова-на-Дону и региона в целом, — в обзоре ИА REGNUM.

Транспортная лихорадка

Продолжением транспортной реформы, которая стала главным событием осени для жителей и гостей Ростова-на-Дону, стала отставка заместителя ростовского сити-менеджера, курировавшего транспорт и дорожное хозяйство. Евгений Лебедев покинул пост добровольно. Правда, предшествовала этому петиция с требованием отставки градоначальника Виталия Кушнарёва и его зама. Более 5 тыс. горожан поддержали инициативу, на которую городская власть не ответить уже не могла.

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Ростовские власти открестились от «транспортной реформы»

Автор петиции обратила внимание на то, что последней каплей терпения стала транспортная реформа, которую чиновники начали проводить бездумно, без учёта мнения научного сообщества. Подкузьмил и снегопад, обрушившийся на Донской регион в середине ноября. Из-за обильных осадков автомобильное движение в городе-миллионнике было парализовано.

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Стоит отметить, что ростовской прокуратуре также не понравилась затея с оптимизацией транспорта. В ходе проведённой проверки, инициированной по причине многочисленных жалоб пассажиров, выяснилось, что на линию транспортные компании выпускают недостаточное количество пассажирского транспорта. А в нарушение требований федерального законодательства ростовская администрация «должных мер к обеспечению доступности транспортных услуг для населения города не приняла».

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«Остановочная война»

Наряду с транспортным хаосом в Ростове-на-Дону вспыхнул конфликт между городскими властями и инвестором, оборудовавшим в городе-миллионнике остановочные павильоны. Официально сообщалось о том, что масштабная замена остановочных комплексов проводится в областном центре «в рамках единой концепции создания комфортной городской среды».

«В настоящее время ведется плановая замена 100 остановочных павильонов в центре донской столицы, средства на которые предусмотрены бюджетом города на 2018 год. Гарантийный срок эксплуатации новых остановочных комплексов — не менее десяти лет. Важно отметить, что все объекты будут находиться в муниципальной собственности. А это значит, что город будет следить за их состоянием», — отметили в городской администрации.

Как выяснил ряд местных изданий, компания, установившая сотни остановочных комплексов, обвинила власти Ростова-на-Дону в нарушении договоренностей, которые поставили фирму на грань закрытия.

«Это акция, направленная на то, чтобы нас в некотором роде шантажировать», — прокомментировал ситуацию ростовский градоначальник Кушнарёв.

Вот только пока стороны перебрасываются обвинениями, на остановках мёрзнут горожане — в том числе дети, пожилые люди — которые не могут укрыться от сильных порывов ветра или снега с дождём, теперь уже часами ожидая общественный транспорт.

Рокировка в облправительстве

Последние дни ноября запомнятся рокировкой в донском правительстве, которую провёл губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона снял с должности своего заместителя Владимира Крупина, курировавшего донскую промышленность, поставив на его место министра промышленности и энергетики Ростовской области Михаила Тихонова.

Также достаточно быстро произошла смена власти в министерстве культуры Ростовской области. Так, вместо Владимира Бабина, отработавшего на этом посту год и ушедшего в министерство по физической культуре и спорту, кресло заняла Анна Дмитриева. Ранее чиновница занимала должность заместителя министра культуры Ростовской области.

И ещё одно интересное назначение сделал Голубев. На посту советника главы региона он утвердил 28-летнего уроженца Саратовской области — победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева. За плечами молодого человека не только два высших образования, но и опыт работы на различных должностях российских и зарубежных компаний, в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области.

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Ноябрьский дайджест

— Ростовская область хочет активизировать торгово-экономическое сотрудничество с США. Об этом губернатор Василий Голубев заявил 20 ноября, выступая перед представителями ведущих американских компаний в Москве. В 2017 году внешнеторговый оборот Ростовской области с США превысил 246,6 млн долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в два раза. А вот по итогам 9 месяцев 2018 года объём внешнеторгового оборота с Соединёнными Штатами сократился на 44% и составил 117,4 млн долларов.

— Индекс производства Ростовской области по итогам 10 месяцев 2018 года составил 111,5% к аналогичному периоду прошлого года. В министерстве промышленности и энергетики региона для сравнения привели среднероссийский показатель, который равен 103%.

«Такой значительный рост формируется на фоне высокой базы предыдущих периодов», — уточнили в ведомстве.

— По результатам проверки прокуратуры Зерноградского района прекращены полномочия двух депутатов Гуляй-Борисовского и Красноармейского сельских поселений. Народные избранники скрыли доходы, не представив декларации. Нарушители закона досрочно сложили свои полномочия.

6 jypsygen Отставка

— В Ростовской области женщина, случайно отравившая внука растворителем, избежала наказания. В отношении жительницы Зернограда было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Бабушка дала бутылку с растворителем ребёнку, перепутав с водой. Мальчик скончался от острой дыхательной и сердечной недостаточности в больнице, несмотря на усилия врачей. В суде бабушка примирилась с матерью погибшего ребенка, в связи с чем было удовлетворено ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела.

— Памятник матросу «Авроры» Владимиру Щербакову на Верхне-Гниловском кладбище Ростова-на-Дону восстановили. 7 ноября памятник был снесен с постамента и сильно поврежден неизвестными. Вместе с могильным камнем матросу пострадали памятники казакам и участникам Великой Отечественной войны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

— «Ростов-Арена» стала лидером по посещаемости зрителей среди стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу в России. После окончания мундиаля объект принял девять матчей футбольного клуба «Ростов», в сентябре прошла товарищеская игра между национальными сборными командами России и Чехии. Средняя посещаемость каждой футбольной баталии превысила 30 тысяч зрителей.

— 23-летняя ростовчанка ради участия в конкурсе, организаторы которого пообещали оплатить победительнице операцию по увеличению груди, сняла на видео, как она глотает жезл регулировщика. Видеоролик, порочащий честь и достоинство полиции, стоил должности сотруднику транспортной инспекции, который дал свой жезл студентке. В управлении ГИБДД организовали служебную проверку. Сама героиня ролика извинилась перед людьми, которым доставила неприятности.