Bethesda перенесла дату выхода мобильной версии The Elder Scrolls: Blades

Роквилл, США, , 15:21 — REGNUM Bethesda отложила выход игры The Elder Scrolls: Blades для мобильных платформ (iOS и Android) на начало 2019 года. Об этом компания сообщила 30 ноября на официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/ElderScrolls/status/1068225011163504640

Разработчик поблагодарил поклонников вселенной за то, что они играют в эту игру, которая по-прежнему находится в «раннем доступе» (игра, находящаяся в состоянии разработки, но доступная игрокам).

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Напомним, ранее Bethesda заявляла, что The Elder Scrolls: Blades выйдет из «раннего доступа» осенью 2018 года. Компания анонсировала этот проект на выставке E3 2018, которая прошла в июне 2018 года в Лос-Анджелесе. Стоит отметить, что игра также выйдет на консолях, PC и VR-платформах.

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