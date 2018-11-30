Скандал в Челябинске: в аэропорту не помогли ребёнку-инвалиду

Челябинск, , 15:19 — REGNUM В Челябинске начата доследственная проверка по поводу инцидента, который произошёл в аэропорту с ребёнком-инвалидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

По сведениям местных СМИ, инцидент произошёл 29 ноября. Ребёнок вместе со своей матерью прибыл в Челябинск из Петербурга. При выходе из самолёта в аэропорту прибытия и на территории аэродрома мальчику не предоставили необходимые ему средства передвижения.

Ситуация получила широкую огласку. В произошедшее вмешался Следственный комитет. Сейчас сотрудники ведомства ведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По её итогам будет принято процессуальное решение.