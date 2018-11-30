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Скандал в Челябинске: в аэропорту не помогли ребёнку-инвалиду

Общество

Виновным грозит уголовная ответственность

Челябинск, 30 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  В Челябинске начата доследственная проверка по поводу инцидента, который произошёл в аэропорту с ребёнком-инвалидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

По сведениям местных СМИ, инцидент произошёл 29 ноября. Ребёнок вместе со своей матерью прибыл в Челябинск из Петербурга. При выходе из самолёта в аэропорту прибытия и на территории аэродрома мальчику не предоставили необходимые ему средства передвижения.

Ситуация получила широкую огласку. В произошедшее вмешался Следственный комитет. Сейчас сотрудники ведомства ведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По её итогам будет принято процессуальное решение.

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Происшествия в аэропортах
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