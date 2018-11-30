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С начала 2018 года в Донбассе пострадали 220 мирных жителей — ОБСЕ

Общество

Среди 220 пострадавших 43 человека погибли и 177 получили ранения

С начала 2018 года в Донбассе пострадали 220 мирных жителей — ОБСЕ
© ИА Красная Весна
После обстрела. ДНР

Киев, 30 ноября 2018, 14:59 — REGNUM  С 1 января по 26 ноября 2018 года от боевых действий в Донбассе пострадали 220 гражданских лиц, сказано в отчёте специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 30 ноября на официальном сайте организации.

За прошедшие две недели наблюдателями ОБСЕ зафиксированы 11 900 случаев нарушения перемирия, что гораздо меньше предыдущего двухнедельного периода — более 18 тыс. подобных нарушений.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ отметили, что почти три четверти нарушений режима прекращения огня происходят в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт.

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