Волонтёры сняли пародию на легендарный клип Proper Education

Москва, , 14:30 — REGNUM На центральных улицах российской столицы появились медиафасады, призывающие жителей совершать добрые дела. Мотивирующие фразы, например, «Вам не нужно быть гением, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается» или «Вам не нужно писать письма Деду Морозу, станьте им сами», были размещены на Центральном телеграфе, Московском доме книги, торговых центрах и в других местах.

Необычная социальная реклама — тизер пародийного видеоклипа «Proper Education — Voluteer's Remix». Он был размещён сегодня, 30 ноября, на YouTube-канале Роспатриотцентра и в официальных аккаунтах Года добровольца во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram.

Ролик вдохновлён концепцией клипа на песню Eric Prydz vs Pink Floyd — «Proper Education», вышедшего в 2007 году. По сюжету — компания подростков, представляющая разные направления уличной культуры, пропагандирует бережное отношение к природе. По ходу клипа актёры меняют обычные электрические лампочки на энергосберегающие.

Оригинальное видео заканчивается словами «Вам не нужно образование, чтобы спасти планету» («You don't need an education to save the planet»).

В ремейке основной идеей является добровольчество — она заканчивается фразой «Вам не нужно образование, чтобы творить добро» («You don't need an education to make DOBRO»). В ролике добрые дела сочетаются с элементами паркура и трюками на BMX. Герои видео сажают деревья, помогают пожилым, сортируют мусор, облагораживают дворы, выключают неиспользуемые приборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2018-й год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). Об этом заявил Президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвящённом первому национальному Дню волонтёра. Год добровольца призван увеличить количество вовлечённых в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтёрского движения.