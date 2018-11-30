В акватории Большого порта Санкт-Петербург ввели ограничение на плавание

Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Большой порт Санкт-Петербург ввёл ограничение на плавание маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов с 00:00 мск 1 декабря 2018 года, сообщает 30 ноября отраслевой портал «Российское судоходство».

Отмечается, что запрет введён в связи с ухудшением метеоусловий, отрицательными температурами, началом льдообразования на акватории морского порта.

Капитан порта Александр Волков подписал распоряжение, согласно которому действие документа не распространяется на маломерные суда портового и рыбопромыслового флота, имеющие документы, которые позволяют осуществлять плавание в ледовых условиях.

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