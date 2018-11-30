В Югре из опасных домов людей переселяют по решению суда

Когалым, Югра, , 14:25 — REGNUM В Югре 10 семей через суд добились переселения из аварийного жилья. Их дом был признан непригодным для проживания ещё в 2014 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Установлено, что дом, в котором проживали 10 семей, в ноябре 2014 года признан подлежащим сносу. Дальнейшее проживание в здании несло угрозу жизни и здоровью граждан. Однако, вопреки требованиям закона, администрация Когалыма определила срок переселения аварийного дома лишь на 2022 год. Жители «аварийки» обратились в прокуратуру региона.

Надзорное ведомство выступило с исковыми заявлениями о возложении на муниципалитет обязанности предоставить семьям благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд согласился с прокуратурой. В настоящее время десять семей получили ключи от безопасного жилья.