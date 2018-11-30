Пятница, 30 Ноября 2018 года
14:37:49 МСК

В Югре из опасных домов людей переселяют по решению суда

Общество

Красноречивый пример — переселение 10 семей из «аварийки» в городе Когалыме

Когалым, Югра, 30 ноября 2018, 14:25 — REGNUM  В Югре 10 семей через суд добились переселения из аварийного жилья. Их дом был признан непригодным для проживания ещё в 2014 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Установлено, что дом, в котором проживали 10 семей, в ноябре 2014 года признан подлежащим сносу. Дальнейшее проживание в здании несло угрозу жизни и здоровью граждан. Однако, вопреки требованиям закона, администрация Когалыма определила срок переселения аварийного дома лишь на 2022 год. Жители «аварийки» обратились в прокуратуру региона.

Надзорное ведомство выступило с исковыми заявлениями о возложении на муниципалитет обязанности предоставить семьям благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд согласился с прокуратурой. В настоящее время десять семей получили ключи от безопасного жилья.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ликвидация ветхого жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить