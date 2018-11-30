Данные ВОЗ о ВИЧ в России некорректны – Минздрав и Роспотребнадзор

Москва, , 14:10 — REGNUM В 2017 году в России отмечено снижение заболеваемости на ВИЧ на 1,5%. За 10 месяцев 2018 года удалось еще снизить заболеваемость на 2% при обследовании большего количества лиц, а это на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили в Минздраве РФ

В министерстве отметили, что Россия — единственная страна в мире, внедрившая широкое обследование населения на ВИЧ, поэтому выявляемость выше, чем в других странах. По итогам 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране составила не 71,1 случай на 100 тысяч населения (как представлено в докладе ВОЗ и ECDC), а 58,4 случая на 100 тыс. населения.

При этом охват населения Европы тестированием на ВИЧ не превышает 10%: во Франции в год тестируют на ВИЧ более 5,6 млн человек, в Бельгии — более 710 тыс., в Польше — 430 тыс., в Венгрии — не более 92 тыс. В России ежегодно проходят тест на ВИЧ 34 млн человек.

Таким образом, отметили в Минздраве, Россия охватывает не 8−10% населения тестированием на ВИЧ, как говорится в докладе ВОЗ, а как минимум в три раза больше.

«Некорректно сравнивать показатели России с показателями стран Европы. При этом большинство стран даже не представляют сведений в ВОЗ (Германия, Италия, Финляндия и другие страны вообще не подают данные о числе обследованных на ВИЧ)», — говорится в совместном комментарии Минздрава России и Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, граждане РФ стали гораздо терпимее к ВИЧ-инфицированными людям. Если в 2005 году не переживали по поводу соседства с носителями вируса ВИЧ 38%, то в 2018 году не боятся общаться с ВИЧ-инфицированными 65% опрошенных.

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