Пятница, 30 Ноября 2018 года
14:40:01 МСК

В США выросло число незастрахованных детей

Общество

Впервые за десятилетие

Вашингтон, 30 ноября 2018, 13:59 — REGNUM  Впервые за почти десять лет в США число незастрахованных детей увеличилось, сообщается в докладе Университета Джорджтауна.

Последние данные показывают, что, по оценкам, в 2017 году незастрахованы были на 276 000 детей больше, чем в 2016-м. Ни в одном штате (за исключением округа Колумбия) в 2017 году не наблюдалось значительного снижения числа детей без медстрахования.

Доля детей без медицинского страхования увеличилась с 4,7% в 2016 году до 5% в 2017-м. В девяти штатах наблюдалось статистически значимое увеличение числа незастрахованных детей, антилидером является Техас (там без страховки — каждый пятый ребенок). В целом штаты с более крупным числом коренного населения, как правило, имеют более высокие показатели по количеству незастрахованных детей, чем в среднем по стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Страхование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить