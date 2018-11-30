В США выросло число незастрахованных детей

Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Впервые за почти десять лет в США число незастрахованных детей увеличилось, сообщается в докладе Университета Джорджтауна.

Последние данные показывают, что, по оценкам, в 2017 году незастрахованы были на 276 000 детей больше, чем в 2016-м. Ни в одном штате (за исключением округа Колумбия) в 2017 году не наблюдалось значительного снижения числа детей без медстрахования.

Доля детей без медицинского страхования увеличилась с 4,7% в 2016 году до 5% в 2017-м. В девяти штатах наблюдалось статистически значимое увеличение числа незастрахованных детей, антилидером является Техас (там без страховки — каждый пятый ребенок). В целом штаты с более крупным числом коренного населения, как правило, имеют более высокие показатели по количеству незастрахованных детей, чем в среднем по стране.