Солисту Большого театра отказали во въезде на Украину

Москва, , 13:42 — REGNUM Солист Большого театра Андрей Меркурьев не попал на поставленный им по роману Александра Зиновьева балет «Крик», показ которого должен был состояться в Одесском театре оперы и балета. Деятеля искусств просто не впустили на Украину.

Читайте также: Пограничники не пустили на Украину солисток российской группы «2Маши»

В страну он прибыл накануне вечером, 29 октября, через Минск.

«Но в Одессе на таможне мне отказали во въезде, вежливо сказали, что у них военное положение», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Меркурьева.

Артист напомнил, что премьера балета состоялась в 2014 году.

Ранее по теме: Украина не пустила на фестиваль в Киеве российских артистов

Напомним, в июле 2017 года украинские власти не пустили на фестиваль Atlas Weekend в Киеве российских музыкантов Дельфина и Найка Борзова. Тогда советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявлял, что без них «воздух будет чище».

В октябре 2018 года в поезде «Москва — Кривой рог» были задержаны участницы музыкальной группы «2Маши», которые планировали провести концерт в одном из развлекательных заведений Харькова. Пограничники выяснили, что артистки неоднократно посещали Крым, что с точки зрения Украины является нарушением закона. Теперь девушки не смогут посетить Украину в ближайшие три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник главы МВД Украины: Без артистов из России воздух чище