Боевики, ликвидированные в Кабардино-Балкарии, отбывали наказание в колонии

Нальчик, , 13:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлены личности ликвидированных вчера, 29 ноября, боевиков. Трое членов экстремистско-религиозной ячейки ранее были осуждены на разные сроки за общеуголовные преступления, пишет РИА «Новости». Из мест лишения свободы они освободились в 2017 — 2018 годах.

Все бандиты — жители Кабардино-Балкарии. Возраст преступников составляет от 20 лет до 31 года. Самый взрослый из членов экстремистской группы был ее лидером. У убитых боевиков с собой были автомат Калашникова, пистолет и гладкоствольное ружье.

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Как сообщало ИА REGNUM, силовики в Кабардино-Балкарии предприняли попытку задержать автомобиль ВАЗ-2107, в котором, по предварительной информации, передвигались члены экстремистско-религиозной ячейки. Однако находившиеся в нем боевики не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Они открыли огонь по силовикам и были уничтожены ответным огнем. Один из бандитов был задержан.