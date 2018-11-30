Спустя полмесяца Пулковская таможня пропустила книгу о тоталитаризме из США

Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Петербургский адвокат Сергей Голубок всё же получил книгу журналистки Маши Гессен «Будущее — это история: как тоталитаризм вернулся в Россию». После таможенной проверки книгу, изданную в США, пропустили на территорию России. Об этом Голубок сообщил в своём Facebook.

Он добавил, что все равно считает свои права нарушенными. По мнению адвоката, решение таможни определил общественный резонанс и то, что житель Москвы Глеб Богу заказал такую же книгу. Его заказ без проблем прошел московскую таможню, после чего зеленый свет дали и посылке Голубка.

«Эта история позволила широкой публике узнать о безумных текстах, которые вне демократических процедур навязаны нам в рамках так называемого «Евразийского экономического союза». На конкретном и понятном примере вся эта наднациональная чёрная магия быстро сама себя разоблачила. С этим конечно надо что-то делать», — отметил адвокат.

Напомним, у Пулковской таможни в середине ноября появились вопросы к книге «Будущее — это история: как тоталитаризм вернулся в Россию», которую Сергей Голубок заказал на Amazon. В логистической компании DHL от него потребовали написать письмо о том, что заказанная книга «не содержит призывов к экстремизму и терроризму». Спустя несколько дней сотрудники Пулковского таможенного поста спросили у Сергея, есть ли в книге «признаки пропаганды определённых взглядов, идеологии».

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