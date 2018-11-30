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Актёр Охлобыстин предложил губернатору Воробьёву убрать подмосковные леса

Общество

«Как есть ЗОЖ, надо ввести моду на чистый лес, чистый парк»

Красногорск, 30 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Актёр Иван Охлобыстин предложил провести в Подмосковье экологическую акцию по уборке лесов. Он обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время прямой линии на телеканале «360». Запись эфира опубликована на странице главы региона в ВК.

Охлобыстин рассказал подмосковному губернатору, что живёт в Москве, где «пригляда больше».

«Подмосковье страдало. Было много скандалов со свалками, людей понять можно», — отметил он.

И предложил провести экологическую акцию по уборке лесов и созвать на неё знаменитостей, вызвавшись сам с семьёй принять участие в мероприятии.

«Как есть ЗОЖ, надо ввести моду на чистый лес, чистый парк», — сказал Охлобыстин.

Он предположил, что такая акция многим понравится. Для примера описал сценарий, как с детьми приедет на природу с мусорными пакетами и нагрузит в машину 6−8 мешков.

«Хорошо бы это сделать флеш-моб, народный флеш-моб», — предложил актёр.

Андрей Воробьёв согласился на акцию, и позвал Охлобыстина:

«Будем готовить и реализовывать».

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Экологические проблемы Подмосковья
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