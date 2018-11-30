В России стали активнее покупать дорогие смартфоны с большими экранами

Москва, , 12:59 — REGNUM Количество смартфонов, приобретенных российскими покупателями за 11 месяцев 2018 года, составило 25,3 млн штук, на сумму 395 млрд рублей. По итогам года количественный рост продаж этих гаджетов составит всего два процента, в то время как денежная выручка продавцов смартфонов возрастет на 20%, по сравнению с 2017 годом. К таким выводам пришли аналитики объединенной компании «Связной» | «Евросеть», сообщает 30 ноября ИА REGNUM.

По прогнозу профильного ритейлера, по итогам 2018 года в России будет продано 29,4 млн смартфонов на сумму в 466 млрд рублей.

«Значительный рост в деньгах объясняется тем, что в течение года спрос смещался в пользу более дорогостоящих и многофункциональных гаджетов с большими экранами. Среди ключевых трендов на рынке смартфонов в 2018 году: рост продаж смартфонов среднего и высокого ценовых сегментов, рост продаж смартфонов с большими экранами и большим объёмом памяти», — объяснил тенденцию директор стратегического планирования и анализа объединенной компании Сергей Белозеров.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке ноутбуков. За 11 месяцев 2018 года в России было продано 2,9 млн ноутбуков на сумму 106 млрд руб. По прогнозу аналитиков, по итогам года продажи ноутбуков составят 3,3 млн штук, на 123 млрд рублей. Это означает рост продаж ноутбуков в натуральном выражении на 10%, а в денежном — на 26% к аналогичным показателям 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2018 года «МегаФон» подписал соглашение с группой SLV, в результате чего объединились розничные сети «Связной» и «Евросеть».

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