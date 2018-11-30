Специалисты сравнили Fortnite с героином

Нью-Йорк, США, , 14:07 — REGNUM Издание Bloomberg провело расследование относительно набирающей популярность видеоигры Fortnite. В опубликованном материале сообщается, что у детей и подростков появилась зависимость от игры, а сам Fortnite сравнивают с героином.

Издание сообщает, что юные геймеры проводят за Fortnite по 12 часов в день. Также журналистам удалось пообщаться с Лоррин Мерер, британским специалистом по поведению. Мерер заявила, что Fortnite похожа на героин, от которого появляется зависимость. Со слов специалиста, многих детей отправляют в реабилитационные центры, так как другие способы не помогали. Компания Epic Games отказалась давать комментарии по поводу расследования Bloomberg.

Ранее становилась известно, что из-за сильного увлечения Fortnite девятилетнюю девочку из Великобритании отправили в реабилитационный центр. Ребёнок проводил в игре почти весь день и настолько увлёкся этим, что даже забывал ходить в туалет. Родители девочки надеются, что работа с психотерапевтами поможет их дочери преодолеть зависимость от игры.

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