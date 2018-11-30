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Предложения музея РПЦ в «Великие имена России» признали запоздалыми

Общество

Музей святости и исповедничества на Урале опоздал со своими предложениями, считает глава Общественной палаты Свердловской области

Екатеринбург, 30 ноября 2018, 12:56 — REGNUM  Глава православного музея святости и исповедничества на Урале Оксана Иванова опоздала со своим требованием исключить советского писателя Павла Бажова из проекта «Великие имена России». Об этом заявил глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Общественник согласился с тем, что требование руководителя музея Оксаны Ивановой заменить Бажова на великую княгиню Елизавету Романову (Гессен-Дармштадтскую) было «неуместно». Подобные предложения еще можно было обсуждать на этапе подготовки общественного голосования, считает Левин, но уже не в момент волеизъявления граждан. Общественник подчеркнул, что говорил об этом с Ивановой лично.

Глава ОП напомнил, что сам предлагал довольно экстравагантный вариант голосования — кандидатуру своего давнего коллеги, экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, в честь которого в областном фольклоре частенько называют дорогу к региональному аэропорту «Кольцово» («россельбан»). Впрочем, в шорт-лист для волеизъявления Россель не попал, и Левин не стал настаивать на своем варианте.

Напомним, 17 ноября 2018 года глава православного музея святости и исповедничества на Урале Оксана Иванова обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой включить Елизавету Романову в шорт-лист голосования. Бажова же, как указывает Иванова у себя в Facebook, нужно «исключить из конкурса».

Именно в музее Ивановой соорудили скандальную выставку о «красном терроре», которую подловили на фальсификации истории и крайне негативной и субъективной оценке великого советского писателя Павла Бажова. Бажов, считают в музее, «обелял и оправдывал жестокости красноармейцев».

Голосование «Великие имена России» проходит 12 по 30 ноября 2018 ноября. Жители разных регионов страны выбирают значимых исторических персон, в честь которых дополнительно наименуют российские аэропорты. В шорт-лист голосования по Свердловской области попали советский писатель Павел Бажов, Маршал Советского Союза Георгий Жуков и предприниматель Акинфий Демидов. В честь победителя планируется доименовать свердловский аэропорт «Кольцово». Итоги голосования будут подведены 5 декабря. В регионе уже насчитали более 80 тысяч проголосовавших, подсчет голосов еще не окончен.

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