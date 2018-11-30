На Жигулёвской ГЭС прошли антитеррористические учения

Жигулевск, Самарская область, , 12:46 — REGNUM Около 100 сотрудников Жигулёвской ГЭС различных ведомств и более 20 единиц техники отработали действия при возникновении угроз террористического характера, сообщает 30 ноября пресс-служба «РусГидро».

Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Александр Клопов пояснил, что основной целью практических учений стала отработка комплекса мероприятий по взаимодействию и пресечению любых угроз террористического характера на объектах гидроэнергетики.

Тренировка прошла в несколько этапов. Сначала группа условных «террористов» попыталась попасть на территорию Жигулёвской ГЭС, и на свои действия получила отпор работников охраны предприятия. Затем условная группа «террористов» захватила заложников и центральный пульт управления гидростанции. Задачей оперативного штаба стало освобождение людей и нейтрализация террористов. Одновременно в целях безопасности была проведена полная эвакуация всего персонала станции.

По итогам учений участники выполнили поставленные задачи, получив высокую оценку экспертов.

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