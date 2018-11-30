На Новосибирск надвигаются тридцатиградусные морозы

Новосибирск, , 12:45 — REGNUM В первых числах декабря в Новосибирске значительно похолодает. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается понижение температуры днем до — 22 °C, ночью — до — 33 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ мэрии Новосибирска.

1 декабря в столице Новосибирской области ожидается небольшой снег, местами — метели. Температура днем — 15.-17°С, ночью — 20.-22°С. Уже 2 декабря станет холоднее. Температура днём прогнозируется — 17.-22°С, ночью — 23.-28°С, местами до — 33 °C.

3 декабря днём прогнозируется температура — 15.-20°С. Ночью столбики термометров опустятся до — 20.-25°С, при прояснениях до — 30 °C.

Напомним, 29 ноября ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило об ухудшении погоды в регионе. В частности, на 30 ноября сообщалось о снеге, местами сильном, метелях, усилении ветра и гололёдных явлениях.