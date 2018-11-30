Передачу островов Японии не поддерживают 74% граждан России

Москва, , 12:26 — REGNUM Большинство жителей России (61%) хорошо относятся к Японии. Каждый пятый опрошеный (20%) оценил свое отношение к этой стране как плохое. Почти столько же (19%) затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Следят за новостями вокруг возможной передачи Японии части Курильских островов 68% российских граждан. Около трети (31%) ничего не знают о переговорах властей России и Японии по этому вопросу.

Подавляющее большинство населения России (74%) не поддерживает идею передачи Японии части Курильских островов. Только 17% опрошенных ради заключения мирного договора и развития экономического сотрудничества между Россией и Японией поддержали бы эту инициативу. 9% затруднились дать определённый ответ.

Япония — Россия: аппетит приходит во время еды

Опрос проведен 22 — 28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии. Но власти обеих стран надеются прийти к мирному договору.

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