Володин: вмешательство Порошенко в дела церкви не принесет мира

Москва, , 12:26 — REGNUM Решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной компании, где у него нет никаких шансов», — отметил Володин.

Такие действия президента Украины однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу, прогнозирует спикер Госдумы.

Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России, констатировал он.

«Учитывая введенное Порошенко военное положение в десяти областях Украины, где у него нет поддержки, эти шаги укладываются в логику его избирательной компании, которая строится на устранении любых оппонентов, так как это делается им с введением запрета на использование русского языка, запрета на въезд граждан России и разделение граждан Украины на своих и чужих», — заключил Володин.

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