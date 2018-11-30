Медучреждения Липецкой области пройдут сертификацию Росздравнадзора

Липецк, , 12:20 — REGNUM Управление здравоохранения Липецкой области совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения начинает реализацию пилотного проекта по внедрению системы добровольной сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». Как сообщила пресс-служба областной администрации, цель проекта — повышение качества и доступности медицинской помощи в государственных медицинских организациях региона.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно заявлял, что здравоохранение — один из главных приоритетов в работе власти.

«Предстоит сделать очень много. При этом бюджетные средства мы будем использовать максимально эффективно, чтобы люди чувствовали заботу и видели реальные дела», — считает Игорь Артамонов.

В проект включено пять государственных медицинских организаций: Липецкая областная клиническая больница, Липецкий областной перинатальный центр, Липецкий областной онкологический диспансер, Елецкая городская больница №1 имени Н. А. Семашко и Липецкая городская поликлиника №1.

Пилотный проект предусматривает отработку деятельности медицинской организации по 10 разделам. Это система управления персоналом, эпидемиологическая и лекарственная безопасность, организация экстренной и неотложной помощи в стационаре, организация работы приемного отделения. В областной клинической больнице и городской поликлинике №1 в рамках проекта запланировано создание Центров компетенции для тиражирования опыта в масштабах всей региональной лечебной сети, а также обеспечения стандартизации основных лечебных и диагностических процессов.

Внедрение пилотного проекта предусматривает проведение в течение 2018−2019 годов внешнего аудита, вводных семинаров, вебинаров, посвященных реализации современной политики качества в здравоохранении, организацию контроля и управления безопасностью медицинской деятельностью, а также практикумов по проведению внутреннего аудита в медицинских организациях. После завершения проекта все участвующие в нем медицинские организации получат государственные Сертификаты качества и безопасности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.