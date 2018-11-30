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В Ленобласти завершено следствие по делу о семье извращенцев

Общество

Отца и сына, насиловавших свою родственницу, ждет разная судьба

Тосно, Ленинградская область, 30 ноября 2018, 12:22 — REGNUM  Органы Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершили расследование резонансного уголовного дела о сексуальном насилии над 7-летней девочкой, которому она подверглась со стороны собственного отца и старшего брата. В ходе следствия вскрылись новые подробности этой жуткой истории, случившейся в поселке Радофинниково Тосненского района. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, крестная мать девочки 31 июля 2018 года заявила в полицию о сексуальном насилии в отношении своей крестницы. Органы СКР возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Биологическая мать девочки не проживает в семье и лишена родительских прав, на иждивении отца находилось четверо детей — трое сыновей, 16, 14 и 12 лет, и 7-летняя дочь. В настоящее время пострадавшая девочка передана под опеку и живет в семье своей крестной матери.

По версии следствия, с июня по декабрь 2017 года, 39-летний отец семейства неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери. Мужчина находится под стражей. Он полностью признал свою вину и дал подробные показания. За инкриминируемое ему преступление грозит до 20 лет лишения свободы.

Вторым фигурантом дела стал 16-летний подросток, который также подвергал сексуальному насилию свою младшую сестру.

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что несовершеннолетний страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре», — сообщили 30 ноября в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Следствие ходатайствует перед судом о применении в отношении юноши принудительных мер медицинского характера.

Читайте ранее в этом сюжете: Семилетнюю девочку в Ленобласти насиловали отец и старший брат

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