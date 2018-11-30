«Бажов» или «Демидов»: в честь кого назовут аэропорт Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Примерно 30% свердловчан отказывались участвовать в уличном голосовании проекта «Великие имена России» по доименованию аэропортов. Об этом заявил один из руководителей добровольческих групп по региону в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Силами волонтёров было собрано около 50 тысяч голосов по всей области. По словам руководителя группы, около 30% граждан на «точках голосования» относились негативно к инициативе и отказывались принимать участие.

Напомним, финальное голосование по доименованию российских аэропортов «Великие имена России» проходит с 12 по 30 ноября 2018 ноября. В рамках проекта жители России выберут значимых личностей, чьи имена присоединят к уже имеющимся названиям аэропортов. Итоги голосования планируют подвести 5 декабря.

В топ-3 голосования по Свердловской области вышли советский писатель Павел Бажов, маршал Советского Союза Георгий Жуков и предприниматель Акинфий Демидов. В регионе уже проголосовали более 80 тысяч человек, однако часть бланков с «точек голосования» пока не обработаны. Итоговое число может оказаться больше на несколько десятков тысяч человек. Также в общее число будут добавлены результаты областных голосований по телефону.

Добавим, что итоговое решение по доименованию будут принимать не сами граждане. Аэропорты своим указом доименует непосредственно президент России Владимир Путин после представления правительства страны. Результаты народного голосования будут учтены Общественной палатой РФ и предложены правительству.