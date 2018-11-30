В 2018 году ТУСУР «заработал» на науке более миллиарда рублей

Томск, , 12:01 — REGNUM Объем средств, полученных Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники на науке и инновациях, по предварительным данным, составил 1 млрд рублей, заявил ректор Александр Шелупанов на конференции «Электронные средства и системы управления». Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба вуза.

«Почему так важен объём выполненных НИОКРовских работ? Потому что он всегда наглядно подтверждает эффективность развития научных исследований в вузе и их использование в реальном секторе экономики», — объяснил ректор.

По его словам, благодаря увеличению объёма «научного» бюджета университету удалось увеличить объём выработки на одного научно-педагогического работника до двух миллионов рублей. При этом последние четыре года объёмы НИОКР в ТУСУРе увеличиваются примерно на 20% ежегодно. Шелупанов также отметил, что значительная часть работ выполнена в интересах индустриальных партнёров — высокотехнологичных компаний.

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