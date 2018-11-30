Врио липецкого губернатора встретился с министром спорта РФ

Липецк, , 12:00 — REGNUM В Министерстве спорта РФ 28 ноября прошла рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова и временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Как сообщила пресс-служба областной администрации, стороны обсудили создание спортивной инфраструктуры в регионе.

«Мы провели конструктивную беседу, Игорь Георгиевич хорошо владеет информацией о состоянии спортивной отрасли в регионе. Власти Липецкой области понимают важную социальную роль спорта. Есть перспективные идеи развития физической культуры и спорта с использованием механизма государственно-частного партнерства, и уже ведется диалог с субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации таких проектов», — рассказал глава Минспорта России.

«Как и Павел Анатольевич, я очень люблю спорт. Мы обсудили вопросы, связанные с развитием спортивной инфраструктуры в регионе. На ближайшие несколько лет Липецкой области выделяется под разные спортивные объекты миллиард рублей из федеральных средств. Мы заинтересованы также в привлечении инвесторов. У нас есть все условия для этого — есть участки земли, подготовлены льготы, мы готовы работать», — сообщил Игорь Артамонов.

Особое внимание врио главы региона уделяет вопросам развития спортивной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного партнерства. На недавней встрече в администрации области более 10 проектов, предложенных инвесторами для реализации в Липецке, райцентре Грязи, других районах, рассмотрены с участием руководителей области и города.

«В регионе большой дефицит футбольных полей, крытых спорткомплексов и залов. Инвесторы предложили нам самые разнообразные проекты — строительство фитнес-центра, спортивно-оздоровительного комплекса, парка технических видов спорта, создание крытых спортплощадок при школах и спортивных секций самбо. Уверен, все они будут востребованы», — отметил Игорь Артамонов, добавив, что для реализации выберут наиболее перспективные проекты, заслуживающие внимания со стороны власти и бизнеса.