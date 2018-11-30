Создание Института защиты прав пациентов напоминает «панацею» — эксперт

Москва, , 17:00 — REGNUM Идея создания Института защиты прав пациентов является попыткой найти панацею в условиях, когда не работают уже существующие задуманные механизмы для защиты прав пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, комментируя предложение эксперты ОНФ о создании специального органа, в который граждане могли бы обращаться с жалобами по необходимым вопросам.

По мнению Андрея Коновала, в настоящее время такие органы уже существуют, однако не справляются с возложенными на них функциями. В частности, это Росздравнадзор, который обязан контролировать соблюдение порядка и стандартов оказания медицинской помощи.

«Де-факто он с этой функцией не справляется. Порядки оказания медицинской помощи нарушаются повсеместно. Например, в работе скорой помощи, когда общепрофильные бригады скорой помощи работают не в полном составе: один работник вместо двух. Это практика распространена повсеместно практически во всех регионах страны», — подчеркнул Коновал.

Кроме того, имеет место быть практика непредоставления в положенные сроки бесплатных лекарств льготным категориям пациентов. Также не соблюдаются сроки возможности пройти обследование для сдачи анализов.

Также существует разрекламированный «контролирующий» орган в лице страховых компаний, которые проводят плановые проверки в медицинских учреждениях, проверяют медицинскую документацию и теоретически должны принимать обращения граждан. Однако в реальности институт не работает и, по сути, изымает часть денег в пользу самих страховых компаний в виде штрафов и посредством возвращения части денег в фонд ОМС.

По мнению Коновала, текущему положению дел способствует несколько причин: медицинские учреждения находятся в многомиллионных долгах, испытывают кадровый дефицит и недостаток необходимого оборудования для обследования.

«Таким образом, с моей точки зрения, создание ещё одной структуры без соответствующего финансирования здравоохранения, без устранения из этой системы страховых компаний, которые не выполняют полезную функцию, а просто осваивают часть денег, и возвращения бюджетной модели здравоохранения, никаких серьёзных перемен к лучшему не будет», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за основные направления реализации последнего майского указа президента в рамках ОНФ в области медицины будет отвечать президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

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