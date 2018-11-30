В Twitter принялись целовать своих детей, чтобы поддержать Дэвида Бэкхема

Лондон, , 12:35 — REGNUM В Twitter набирает популярность флешмоб в поддержку британского футболиста Дэвида Бэкхема, которого ранее раскритиковали в эфире ток-шоу Good Morning Britain за фотографию поцелуя с дочерью. Пользователи выкладывают снимки с хэштегом #DavidBeckham, на которых они целуют в губы своих детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юзеры отмечают, что не стоит сексуализировать поцелуи с детьми. По их мнению, это лишь демонстрирует любовь родителя к своему ребенку, и признаются, что не перестанут целовать своих сыновей и дочерей, пока те не будут против.

https://twitter.com/leefrancis88/status/1068166300701286400

https://twitter.com/karenlbushxx/status/1068153739775750144

https://twitter.com/kdunks83/status/1068147499079294976

https://twitter.com/MalcolmForrest/status/1067699937545252864

https://twitter.com/RedSonja80/status/1067663588272164864

Ранее ведущий программы Good Morning Britain Пирс Морган заявил, что ему не нравится последняя фотография в Instagram Дэвида Бэкхема, на которой футболист целует свою семилетнюю дочь в губы. Морган посчитал, что это «странное» проявление привязанности отца к ребенку.

https://www.instagram.com/p/BqqKjb8nVaw/

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