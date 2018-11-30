Армавирский университет доказал свою правопреемственность в суде

Краснодар, , 11:45 — REGNUM Правопреемственность с Армавирским педагогическим техникумом, переведенным из станицы Бесскорбной в Армавир в 1923 году, удалось доказать в суде Армавирскому государственному педагогическому университету, сообщает 30 ноября пресс-служба вуза.

«Теперь известен точный день рождения вуза — 13 августа 1923 г. Арбитражный суд Краснодарского края… принял решение о признании Армавирского государственного педагогического университета правопреемником Армавирского педагогического техникума», — говорится в сообщении.

В этом году вуз отмечает 95-летний юбилей. В своём поздравлении сотрудников и студентов ректор АГПУ Амбарцум Галустов отметил, что университет идёт в ногу со временем, занимаясь подготовкой высококвалифицированных педагогических кадров.

«Сегодня АГПУ — это вуз, устремлённый в будущее! Как ректор могу уверенно констатировать: с таким коллективом, с такими друзьями мы способны решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами время», — сообщил ректор.

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