Чемпионат WorldSkillsRussia в Смоленске соберет 200 профессионалов

Смоленск, , 11:38 — REGNUM Около 200 человек примут участие в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области 18−22 февраля. Об этом говорилось 29 ноября на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и отборочных этапов Национального чемпионата «Абилимпикс», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, направленное на создание системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Вопросы создания условий для личностного и профессионального роста людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья находятся в фокусе особого внимания администрации области и лично губернатора Алексея Островского, и регион активно участвует в движении.

В 2018 году в отборочных этапах соревнований по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью приняли участие более 50 жителей Смоленской области, причем в их числе были не только студенты, но школьники. В этом году число компетенций для участников было увеличено до десяти, это: «Художественный дизайн», «Администрирование баз данных», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Малярное дело», «Художественное вышивание», «Бисероплетение», «Швея», «Экономика и бухгалтерский учет», «Медицинский и социальный уход» и «Обработка текста». Финал IV Национального чемпионата «Абилимпикс» прошел с 20 по 23 ноября в Москве. Победителем в компетенции «Малярное дело» стал студент Смоленского строительного колледжа Сергей Печкин стал победителем, а студент СмолАПО Руслан Шалин занял второе место в компетенции «Администрирование баз данных».

Между тем, уже в начале 2019 года, 18−22 февраля, состоится IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области. В этот раз в рамках чемпионата предусмотрено сразу 20 компетенций, а число участников достигнет 200 человек. В программу первенства включен и новый проект — «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет. Сами соревнования состоятся на восьми площадках: дворец спорта «Юбилейный», Смоленский филиал МЭИ, Техникум отраслевых технологий, Рославльский многопрофильный колледж, Смоленская академия профессионального образования, Десногорский энергетический колледж, Козловский многопрофильный аграрный колледж и Смоленский строительный колледж.