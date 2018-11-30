Архангельская область готовится к дню протеста

Архангельск, , 11:31 — REGNUM Архангельская область живет в ожидании единого дня протеста — 2 декабря митинги против ввоза в регион московского мусора пройдут как минимум в 20 муниципалитетах, а также в соседних регионах — Нарьян-Маре, Ухте и Сыктывкаре сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, волна общественного протеста начала подниматься еще летом, когда жители Ленского района случайно узнали, что у них под носом вырубают лес под строительство мусорного полигона. Жители требовали разъяснений, но власти до сентябрьских выборов в областное Собрание не рискнули признать, что планируют принять на северной земле московский мусор. А затем худшие опасения жителей получили подтверждение.

Правда, сначала было заявлено, что в Шиесе не просто примут московский мусор, но и построят мусороперерабатывающий комплекс.

Однако после презентации проекта стало ясно, что ни о какой переработке мусора пока речи не идет. ТКО привезут в брикетах на полигон и оставят там на неопределенный срок. А потом выяснилось, что полигоны планируют построить еще в нескольких районах области.

О том, что пообещала Москва Архангельской области за размещение мусора, читайте здесь.

К уличным акциям готовится не только общественность. На этой неделе заместитель председателя правительства области Евгений Фоменко собрал главных редакторов некоторых СМИ и намекнул, что протестные настроения — явление временное.

«Волна протеста против проекта в Шиесе уже прошла свой пик и вряд ли усилится», — цитирует Фоменко газета «Бизнес-класс. Архангельск».

Читатели назвали заявление чиновника самообманом.

Журналисты воспользовались случаем и попытались получить ответ на ключевой вопрос: что будет с брикетами мусора дальше? И получили ответ: варианты переработки ввозимых брикетов есть, и они будут обсуждаться в декабре.

«Что касается возможностей дальнейшей переработки брикетов, которые планируется привозить на территорию Архангельской области. В настоящий момент в правительство области поступили два предложения от иностранных компаний. В течение декабря запланированы встречи и с той, и с другой, и мы узнаем подробности. Но исходя из сложившейся практики, это может быть сжигание отходов в целях получения тепловой и электрической энергии», — цитирует «Бизнес-класс. Архангельск» Евгения Фоменко.

На вопрос о том, как и куда может транспортироваться эта энергия из «медвежьего угла», одним из главных преимуществ которого, в контексте размещения ТКО, называется удаленность от населенных пунктов, заместитель председателя правительства дать разъяснений не смог.

Несколько дней назад вопрос строительства полигона в Шиесе рассматривал Совет по правам человека при президенте РФ. На совещании был и Евгений Фоменко. Он, как пишут СМИ, и там попытался всех разубедить в том, что протесты носят массовый характер. В результате обсуждений члены СПЧ пришли к выводу, что проект вызывает большую социальную озабоченность, поскольку в нём «не учтены приоритеты государственной политики по обращению с отходами, он разрабатывается тайно и келейно, а органы власти Архангельской области не принимают необходимых мер по информированию населения. Отсутствие диалога с гражданским обществом считает одной из главных проблем».

Добавим, что 13 декабря на сессии Архангельского областного Собрания будут рассмотрены два законопроекта о запрете ввоза мусора в Архангельскую область из других регионов — от ЛДПР и «Справедливой России». Региональная прокуратура уже заявила, что эта законодательная инициатива противоречит Конституции РФ.

А накануне надзорное ведомство распространило сообщение, в котором предупредило о «высокой вероятности провокаций» в единый день протеста и о том, что ряд активистов используют положение «в собственных, далеких от действительных чаяний населения целях».

«В преддверие заявленных к проведению в ближайшие выходные митингов предостерегаем о недопустимости действий, накаляющих обстановку, нарушающих общественный порядок и создающих угрозу общественной безопасности», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Читайте также:

Депутатам рассказали, как московский мусор очистит Русский Север

Обращение к президенту РФ жителей Ленского района Архангельской области

Читайте ранее в этом сюжете: Архангельский губернатор о числе свалок: «Это катастрофа»