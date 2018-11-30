Дом Сталина в Сольвычегодске начали реставрировать

Владимир Станулевич, , 11:24 — REGNUM

Иосиф Джугашвили дважды был в ссылке в Сольвычегодске — с 27 февраля по 24 июня 1909 года и с 29 октября 1910 по 6 июля 1911 года. Совершенно другой темп жизни, спад напряжения, сказывался на ссыльных. Начинались романы. Сталин был красив — вспоминали многие, у него завязался роман с учительницей Татьяной Суховой.

Т.Сухова: «Он был в высоких сапогах, в черном… пальто, черной сатиновой рубашке и высокой мерлушковой шапке. Белый. башлык опускался на спину… Я часто забегала в комнату, где жил товарищ Сталин… я заставала его на койке… Одетого от холода в пальто и обложенного кругом книгами».

Идейные и здесь работали на революцию. Сталин «строго следил за работой каждого члена этой группы и требовал отчета». Отчет — это власть. Cсыльные вспоминали, что Сталин выслеживал предателей, «был ссыльный по имени Мустафа… оказался изменником… был утоплен под большим угором реки Вычегды». С полицейскими Сталин вел себя «жестоко, откровенно, без уважения к властям».

На сходке Сталин познакомился с 23-летней учительницей Стефанией Петровской, снова роман, да такой сильный, что Иосиф решил на девушке жениться, но… бежал из ссылки. Бегство имело налет романтизма — Сухова помогла Сталину раздобыть сарафан и бежать в нем на пароходе в Котлас. Роман с Петровской не прервался. Ради него она задержалась в Сольвычегодске несмотря на отбытый срок, а когда Иосиф бежал — поехала за ним в Баку. Ради нее он даже сменил псевдоним — с К. Като на К.Стефин. Не получилось. Тюремные власти Баку сделали так, что арестованный снова Сталин больше не увиделся с Софьей.

В октябре 1910 года Сталина из бакинской тюрьмы вернули в Сольвычегодск. Здесь в переписке с товарищами он обидел Ленина: «О заграничной «буре в стакане» наверное слышали…(это Ленин руководил партией из-за границы — прим. автора) на заграницу рабочие начинают смотреть пренебрежительно». Письмо дошло до Ленина и у Кобы начались неприятности — бакинская организация исключила его из партии. Коба переживал, а Ленин посмеивался: «Не стоит предавать большое значение…».

Сталин жил у молодой вдовы Марии Кузаковой. Через некоторое время она забеременела и, уже после отъезда Сталина, родила мальчика. Парня назвали Константином. Жизнь у него сложилась так, что идти по ней, казалось бы, помогала невидимая рука. Константин закончил в Ленинграде ВУЗ, поступил на работу в ЦК ВКП (б), в годы войны редактировал журнал «Большевик», потом был замминистра кинематографии, работал в Минкульте, возглавлял издательство «Искусство». Молчавший ранее о предположениях по личности отца, К. Кузаков «разговорился» в перестройку, и дал несколько интервью, где называл себя «сыном Сталина». Умер в 1996 году.

Мария Кузакова продала в 1934 году дом Сольвычегодскому горисполкому к 55-летию Сталина и получив для себя и сыновей квартиры в Ленинграде, переехала туда, где и умерла в блокаду. Не переехала бы и, наверное, выжила.

В октябре 2018 года в Сольвычегодске началась реставрация двух «Сталинских» домиков — «Дома-квартиры политссыльных» и «Жилого дома» в котором в 1909 — 1911 гг. жил в ссылке Иосиф Джугашвили.

В доме Марии Кузаковой (Ленина, 28), до начала работ была расположена мемориальная экспозиция Сольвычегодского музея, с интерьером и обстановкой «как при Сталине». Дом крестьянина Григорова (Ленина, 31), в котором Сталин снимал комнату до побега, в последнее время не эксплуатировался ввиду аварийного состояния.

В 2019 году Сольвычегодский историко-художественный музей готовится отметить 100-летний юбилей и власти наконец решили отреставрировать эти объекты. Предусмотрена замена фундамента, реставрация столярки, ремонт печей, утепление пола, чердака, крылец, кровли, и благоустройство.

Конкурс на реставрацию выиграла Производственно-Реставрационная Компания «Лайм ПАРК», реставрировавшая в Сольвычегодске «Дом Пьянковых», Благовещенский и Введенский соборы.